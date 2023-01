Inter-Milan Primavera, per il derby accesso gratuito! Novità a Interello

Due giorni al derby Inter-Milan del Campionato Primavera 1, che si giocherà a Interello domenica alle 14.30. La società apre il Konami Youth Development Centre al pubblico, che potrà entrare con ingresso gratuito.

GRATIS ALLA PARTITA – Inter-Milan è il big match della quattordicesima giornata del Campionato Primavera 1. Squadre in campo domenica alle 14.30 al Konami Youth Development Centre, ossia Interello. Per la stracittadina Under-19 ingresso libero all’impianto per tutti i tifosi che volessero assistere. Prima non era possibile accedere a Interello perché, per i lavori di rifacimento della tribuna, c’era un’agibilità di massimo cento persone inserite tramite accredito. Adesso invece tutto di nuovo aperto per una sfida molto attesa. L’Inter di Cristian Chivu nelle ultime giornate ha risalito la classifica, con cinque risultati utili di fila e passando anche in Coppa Italia mercoledì in un pirotecnico 5-4 al Verona ai tempi supplementari (vedi highlights). Il Milan, prossimo avversario dell’Inter, non ha giocato in coppa e nell’ultimo turno ha praeggiato 1-1 col Napoli (vedi classifica).