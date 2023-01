Inter-Fiorentina Primavera 1-2, Supercoppa: pagelle. Iliev e Dervishi uguali

Inter-Fiorentina termina 1-2 con la Viola Primavera che alza al cielo la Supercoppa Italiana. Nerazzurri che accorciano le distanze solo nel finale. Dervishi regala il secondo gol alla squadra di Aquilani. Le pagelle

BOTIS 6: Viene poco impegnato concretamente perché la Fiorentina è cinica, tirando due volte in porta e segnando altrettanto. Può fare pochissimo sia sulla perla di Amatucci su punizione che sulla rete di Berti del raddoppio. Nella ripresa ringrazia l’incrocio dei pali sul tiro fantastico di Distefano.

Inter-Fiorentina Primavera, le pagelle: difesa

ZANOTTI 5,5: Meglio nel secondo tempo, con l’Inter che prova a spingere di più. Paga anche il fallo che porta al gol su punizione della Fiorentina. Sua la trattenuta su Distefano. Poi non perdona Amatucci.

FONTANAROSA 6: Non dispiace il capitano dell’Inter, uno degli eroi dello Scudetto vinto lo scorso anno. Controlla bene Distefano, giocatore tecnico e veloce.

DI PENTIMA 6: Come il compagno prova a gestire la difesa nerazzurra. Sul secondo gol viola viene preso in controtempo da Berti, ma la colpa non è sua.

DERVISHI 4,5: Disastrosa la gara del terzino sinistro albanese che regala praticamente il secondo gol alla Fiorentina. Erroraccio che condanna l’Inter a recuperare di due.

Dall’83’ ESPOSITO SV

Inter-Fiorentina Primavera, le pagelle: centrocampo

GRYGAR 5,5: Soffre la tecnica del centrocampo viola. Sbaglia alcuni palloni anche facili da gestire, soprattutto nel primo tempo.

ANDERSEN 5,5: Come il compagno di reparto non riesce ad incidere più di tanto contro la qualità dei vari Amatucci, Berti e Krastev. Esce dopo il primo tempo.

Dal 46′ OWUSU 7: Accorcia le distanze con una perla all’incrocio dei pali. Mette brio a centrocampo, ottimo ingresso del ragazzo già nel giro della Nazionale under 21.

Inter-Fiorentina Primavera, le pagelle: attacco

MARTINI 5: Per nulla incidente sul match, anzi fa pochissima roba. Chivu lo rimanda in panchina dopo solo un tempo per dare una scossa ai suoi.

Dal 46′ KAMATE 6: Si mette in mezzo dando muscoli e qualità, la manovra migliora leggermente.

CARBONI 5,5: L’unico vero crack di questa squadra, colui capace di accendere la squadra. Riesce a creare qualche pericolo, ma si fa buttare fuori nel finale per doppio giallo. Obiettivamente, esagerata la prima ammonizione.

ILIEV 4,5: Si fa vedere veramente solo al secondo minuto quando può far passare l’Inter in vantaggio dopo erroraccio della difesa viola. Ma il suo tap-in si infrange contro Martinelli. Per il resto, gioca più per la Fiorentina che per l’Inter.

ZUBEREK SV: Esce per brutto infortunio (vedi articolo)

Dal 7′ CURATOLO 5: Prestazione opaca del giovane attaccante, che entra a freddo e non riesce quasi mai ad incidere. Sovrastato dalla difesa della Fiorentina.