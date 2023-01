Inter-Fiorentina 1-2, il tabellino della partita della Supercoppa Primavera

Inter-Fiorentina è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per la Supercoppa Primavera 2022-2023.

NIENTE DA FARE – Va alla Fiorentina la Supercoppa Primavera. A Monza i viola di Alberto Aquilani vincono di misura sull’Inter, che si sveglia troppo tardi. Strada in salita per la squadra di Cristian Chivu già in avvio, quando esce per un brutto infortunio Jan Zuberek (vedi articolo). Poi arrivano i due gol che decidono la finale, una gran punizione di Lorenzo Amatucci e il raddoppio di Tommaso Berti favorito da un errore di Kristian Dervishi. A un quarto d’ora dal termine accorcia Enoch Owusu con un eurogol, ma non c’è mai una reale possibilità per prolungare la partita. Espulso Valentin Carboni per doppia ammonizione a due minuti dal 90′. Questo il tabellino di Inter-Fiorentina Primavera.

INTER-FIORENTINA PRIMAVERA 1-2 – IL TABELLINO

Inter (4-2-3-1): Botis; Zanotti, Fontanarosa, Di Pentima (78′ Stankovic), Dervishi (83′ Esposito); Grigar, Andersen (46′ Owusu); Martini (46′ Kamaté), Carboni, Iliev; Zuberek (8′ Curatolo).

In panchina: Bonardi, Calligaris, Guercio, Stabile, Bonavita, Di Maggio, Sarr, Biral, Stante, Pelamatti.

Allenatore: Cristian Chivu

Fiorentina (3-4-3): Martinelli; Lucchesi, Krastev (79′ Comuzzo), Biagetti; Vigiani, Falconi, Amatucci, Kayode; Berti (87′ Vitolo), Toci (79′ Sene), Distefano.

In panchina: Tognetti, Vannucchi, Elia, Romani, Capasso, Baroncelli, Denes, Presta, Padilla Mendoza, Nardi, Harder, Spaggiari.

Allenatore: Alberto Aquilani

Arbitro: Gabriele Scatena della sezione di Avezzano (Ferrari – Allocco; Gauzolino)

Gol: 11′ Amatucci, 25′ Berti, 75′ Owusu (I)

Espulso: Carboni (I) all’89’ per doppia ammonizione

Ammoniti: Amatucci, Vigiani, Distefano (F), Di Pentima, Owusu (I)

Recupero: 4′ PT, 4′ ST