Porto in finale di Taça da Liga: per l’avversario dell’Inter sfida immediata

Il Porto, che il 22 febbraio giocherà contro l’Inter l’andata degli ottavi di Champions League, accede alla finale di Taça da Liga, la coppa di lega portoghese. Facile 3-0 sull’Académico Viseu, ora l’ultimo atto.

TUTTO SEMPLICE PER L’AVVERSARIO DELL’INTER – Il Porto si qualifica per la finale di Taça da Liga, dove affronterà lo Sporting CP. La formazione di Sérgio Conceiçao supera 3-0 in semifinale l’Académico Viseu, sorpresa del torneo. Apre subito Stephen Eustaquio al 7′, poi è nella ripresa che i biancoblù chiudono il conto. Danny Loader raddoppia al 66′, Bernardo Folha chiude al 79′. Il Porto si giocherà il trofeo fra soli tre giorni: sabato alle 20.45.