Inter-Empoli Primavera, 1-2 al 45′: annullato gol ai nerazzurri senza motivo

PRIMO TEMPO – Il primo tempo tra le formazioni Primavera di Inter ed Empoli è di 1-2. A passare in vantaggio sono gli ospiti nel giro di 10 minuti con due gol firmati da Ekong al 16′ e al 25′, con una buona dose di complicità anche della difesa nerazzurra, non propriamente perfetta in entrambe le occasioni. Ad accorciare le distanze ci pensa Oristanio al minuto 39, con una magia segnando direttamente da calcio d’angolo l’1-2. In pieno recupero nel finale di primo tempo arriva anche la rete del pareggio: un sinistro sempre firmato da Oristanio. Il direttore di gara annulla però per un presunto tocco di mano di un giocatore nerazzurro sul suo tiro, sebbene il motivo non sia particolarmente chiaro. Nella ripresa i nerazzurrini dovranno cercare di rimontare contro gli avversari.