D’Amico: «Moretti, Avellino interessante. Pressioni? Lorenzo non ha paura»

Alessandro D’Amico, agente di Lorenzo Moretti, difensore di proprietà dell’Inter, parla dell’ipotesi Avellino per il suo assistito.

INTERESSAMENTO – Queste le parole al canale YouTube ITV online da parte di Alessandro D’Amico, agente di Lorenzo Moretti, difensore di proprietà dell’Inter, sull’ipotesi Avellino. «È vero che c’è l’interessamento a questo ragazzo dell’Inter, per Lorenzo. Adesso vediamo con l’Inter come portare avanti. Ha un sacco di estimatori, però naturalmente Avellino come piazza è una piazza molto interessante e soprattutto anche accattivante per il processo di crescita che vuole fare questa società».

DIFENSORE – L’agente di Moretti ha aggiunto. «Di che tipo di difensore parliamo, è bravo ad impostare oppure è molto attento difensivamente? È un difensore molto fisico, attento difensivamente. Un metro e novanta, dunque è un ragazzo molto applicato che avrà sicuramente le sue chance per cercare di fare qualcosa di importante nel mondo del calcio. Avellino potrebbe essere una tappa per proseguire il suo percorso».

PRESSIONI – Infine all’agente di Moretti è stato chiesto se il difensore apprezza la piazza di Avellino, se la conosce, una piazza che mette sempre abbastanza pressione. «Le pressioni danno stimoli. Lorenzo non ha certo paura delle pressioni. Anzi, più ce ne sono e più la gente viene stimolata a far bene, per chi vuole diventare calciatore. Avellino è sicuramente una di quelle piazze che non ti fa passare l’anno tranquillo sia se le cose vanno bene, se le cose non vanno tanto bene».