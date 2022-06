Il Lecce in vista dell’esordio contro l’Inter alla prima giornata di campionato non avrà il suo capitano. Lucioni, infatti, è stato ceduto in Serie B al Frosinone

COMUNICATO − “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, con la formula del prestito annuale, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Lucioni al Frosinone Calcio”.

Fonte: uslecce.it