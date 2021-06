Chivu: «Pronti per la sfida col Genoa. Complimenti ai miei ragazzi»

Alla vigilia della prima semifinale del campionato di categoria (contro il Genoa), l’allenatore dell’Inter Under-18 Cristian Chivu ha parlato della grande stagione dei suoi ragazzi e della voglia costante di crescere e migliorare.

BRAVURA E CRESCITA – Cristian Chivu ha fatto un bilancio del grande lavoro dell’Inter Under-18, che ha chiuso la regular season al primo posto: «Dietro ad una stagione come questa c’è tanto lavoro ma soprattutto bravura dei ragazzi viste le tante difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria. I ragazzi avevano bisogno di tornare a giocare, hanno sempre dimostrato tanta voglia di scendere in campo. Anche perché la crescita individuale avviene attraverso il gioco e le partite sono importanti, perché sono il momento del confronto. Posso dire che abbiamo fatto bene nonostante le difficoltà. Per i ragazzi è sempre importante vincere ed è tanta la voglia di crescere».

SCONTRO DIRETTO – Chivu ha poi parlato della sfida di domani contro il Genoa, valevole per le semifinali del campionato di categoria: «Per me tutte le partite sono belle e importanti, devono essere vissute come utili per migliorare e crescere. Non mollare mai, l’umiltà e l’approccio mentale sono tutti dettagli che si allenano nei novanta minuti. Ora avremo una partita da dentro o fuori contro il Genoa, siamo pronti e faremo il nostro meglio».

Fonte: Inter TV