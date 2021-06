Ranocchia, non solo un anno: aggiunta opzione stile D’Ambrosio – Sky

Andrea Ranocchia ha rinnovato oggi il suo contratto con l’Inter per un altro anno (vedi articolo). Secondo quanto riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”, però, i nerazzurri avrebbero inserito l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno, come già successo con Danilo D’Ambrosio

RINNOVO ‘DOPPIO’ – Andrea Ranocchia continuerà a essere un difensore dell’Inter. Il difensore ha infatti accettato l’offerta dei nerazzurri, nonostante il corteggiamento di squadre come Bologna, Cagliari ed Espanyol. Il prolungamento di contratto, secondo quanto riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”, è fino al 2022 ma potrebbe anche allungarsi fino al 2023. La società ha infatti inserito una clausola di rinnovo unilaterale come quanto già successo con Danilo D’Ambrosio.