Hakimi ha scelto il PSG, ma Chelsea non defilato. 30 giugno no limite – Sky

Continua a passi lenti la trattativa per Achraf Hakimi tra Inter e PSG. Secondo Luca Marchetti – esperto di calciomercato di “Sky Sport” – anche il Chelsea sarebbe ancora in corsa per il giocatore, mentre i nerazzurri non hanno alcuna fretta di chiudere.

NESSUNA DEADLINE – Prosegue la trattativa tra Inter e PSG per Achraf Hakimi. Il giocatore avrebbe già trovato l’accordo con il club parigino, ma i nerazzurri non sono ancora convinti dall’offerta arrivata in sede a Milano. Per questo continua a restare alla finestra anche il Chelsea, che parte dal vantaggio di inserire Marcos Alonso nella trattativa. Secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”, il giocatore avrebbe già dato la sua preferenza, ma adesso i nerazzurri aspettano che il PSG arrivi alla cifra richiesta per privarsi di lui. Nessuna deadline del 30 giugno, infatti. C’è tutto il tempo per continuare a lavorare per trovare le condizioni richieste dall’Inter.