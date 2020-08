Campionato Primavera: la FIGC assegna lo scudetto a tavolino

Condividi questo articolo

Il Consiglio Federale odierno della FIGC ha preso alcune decisioni importanti. Confermate anche alcune decisioni per quanto riguarda il campionato Primavera, sospeso definitivamente a causa dell’emergenza Covid

Il Consiglio Federale della FIGC tenutosi nella giornata di oggi ha preso alcune decisioni importanti riguardo la stagione appena conclusa. Una di queste riguarda i Campionati Primavera 1 e Primavera 2 che sono stati sospesi definitivamente a causa dell’emergenza Covid. Per quanto riguarda il campionato di Primavera 1 il Consiglio ha deciso di adottare il coefficiente correttivo assegnando lo scudetto 2020 all’Atalanta e decretando la retrocessione di Chievo, Napoli e Pescara. Di conseguenza vengono promosse dal Campionato Primavera 2 Milan, Ascoli e SPAL. Per il Campionato Primavera femminile è stato utilizzato il coefficiente per individure in Juventus e Roma le vincitrici dei due gironi, mentre per l’assegnazione dello scudetto si è proposto alla Divisione Calcio Femminile di valutare l’organizzazione di uno spareggio tra le due formazioni alla ripresa dell’attività agonistica.