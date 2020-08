Inter-Getafe, ecco la lista UEFA degli spagnoli: Bordalas convoca tutti

Inter-Getafe è alle porte e è stata comunicata la lista UEFA degli spagnoli. Bordalas ha deciso di convocare tutti in vista della partita contro i nerazzurri. Di seguito invece tutti i nomi in lista per la fase finale dell’Europa League. visibili sul sito della UEFA. I nomi con asterisco fanno parte della lista B. Di seguito i calciatori che potrebbero essere impiegati in Inter-Getafe

PORTIERI: 1 Leandro Chichizola, 13 David Soria, 30 Jean Paul*;

DIFENSORI: 2 Dakonam Djenè, 4 Erick Cabaco, 6 Chema, 12 Allan Nyom, 15 Cucu, 16 Xabier Etxeita, 17 Mathias Olivera, 22 Damian Suarez, 28 David Alba*, 29 Miguel Acosta*;

CENTROCAMPISTI: 5 Oghenekaro Etebo, 8 Francisco Portillo, 18 Mauro Arambarri, 20 Nemanja Maksimovic, 23 Jason, 24 Timor;

ATTACCANTI: 7 Jaime Mata, 9 Angel, 11 Amath Diedhiou, 19 Jorge Molina, 21 Faycal Fajr, 26 Hugo Duro*, 27 Josete Miranda*.