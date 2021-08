Campionato Primavera 1 2021-2022, date calendario nuova stagione

Il Campionato Primavera 1 prenderà il via nell’ultimo weekend del mese di agosto appena cominciato. La Lega Serie A ha comunicato le date di calendario per tutta la stagione 2021-2022. Qui quelle per la Primavera TIMvision Cup.



CALENDARIO CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2021-2022 – GIRONE D’ANDATA

Prima giornata: sabato 28 agosto 2021

Seconda giornata: sabato 11 settembre 2021

Terza giornata: sabato 18 settembre 2021

Quarta giornata: sabato 25 settembre 2021

Quinta giornata: sabato 16 ottobre 2021

Sesta giornata: sabato 23 ottobre 2021

Settima giornata: sabato 3 ottobre 2021

Ottava giornata: sabato 6 novembre 2021

Nona giornata: sabato 20 novembre 2021

Decima giornata: sabato 27 novembre 2021

Undicesima giornata: sabato 4 dicembre 2021

Dodicesima giornata: sabato 11 dicembre 2021

Tredicesima giornata: sabato 18 dicembre 2021

Quattordicesima giornata: mercoledì 22 dicembre 2021 (turno infrasettimanale)

Quindicesima giornata: sabato 8 gennaio 2022

Sedicesima giornata: sabato 15 gennaio 2022

Diciassettesima giornata: sabato 22 gennaio 2022

CALENDARIO CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2021-2022 – GIRONE DI RITORNO

Diciottesima giornata: sabato 29 gennaio 2022

Diciannovesima giornata: sabato 5 febbraio 2022

Ventesima giornata: sabato 12 febbraio 2022

Ventunesima giornata: mercoledì 16 febbraio 2022 (turno infrasettimanale)

Ventiduesima giornata: sabato 19 febbraio 2022

Ventitreesima giornata: sabato 26 gennaio 2022

Ventiquattresima giornata: sabato 5 marzo 2022

Venticinquesima giornata: mercoledì 9 marzo 2022 (turno infrasettimanale)

Ventiseiesima giornata: sabato 12 marzo 2022

Ventisettesima giornata: sabato 19 marzo 2022

Ventottesima giornata: sabato 2 aprile 2022

Ventinovesima giornata: sabato 9 aprile 2022

Trentesima giornata: sabato 16 aprile 2022

Trentunesima giornata: sabato 23 aprile 2022

Trentaduesima giornata: sabato 30 aprile 2022

Trentatreesima giornata: sabato 7 maggio 2022

Trentaquattresima giornata: sabato 14 maggio 2022

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2021-2022 – EVENTUALE PLAY-OUT *

Andata (16ª-15ª): venerdì 20 maggio 2022

Ritorno (15ª-16ª): giovedì 26 maggio 2022

* non si disputerà in caso di almeno dieci punti fra le due squadre, in questo caso la terzultima retrocederebbe direttamente assieme alle altre due

La fase finale del Campionato Primavera 1 si disputerà dal 21 al 27 maggio 2022.

Turno preliminare: Gara 1 4ª-5ª, Gara 2 3ª-6ª

Semifinali: 1ª-Vincente Gara 1, 2ª-Vincente Gara 2

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2021-2022 – LE SQUADRE PARTECIPANTI

Atalanta

Bologna

Cagliari

Empoli

Fiorentina

Genoa

Inter

Juventus

Lecce

Milan

Napoli

Pescara

Roma

Sampdoria

Sassuolo

SPAL

Torino

Verona

Potranno partecipare al Campionato Primavera 1 tutti i giocatori nati dall’1 gennaio 2003 e che abbiano compiuto quindici anni. Possibili cinque fuoriquota, uno senza limiti di età e gli altri nati nel 2002. Nelle fasi successive possibili fino a cinque fuoriquota, tutti del 2002.