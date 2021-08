Florenzi fuori dai convocati per il ritiro Roma. Inter, indizio di mercato?

Florenzi non si unirà ai convocati per il ritiro in Algarve della Roma di Mourinho. A differenza di Cristante, rientrato dalle vacanze post Europeo proprio come il terzino. Un chiaro segnale di mercato. In ottica Inter?

INDIZIO DI MERCATO – Come comunicato da Sky Sport, Alessandro Florenzi non si unirà ai convocati del ritiro della Roma di José Mourinho in Algarve, finite le vacanze dopo gli Europei. Il terzino, rientrato dopo il prestito al PSG, sembra dunque destinato a non rimanere a lungo in giallorosso. Aprendo, magari, la pista anche a un possibile assalto dell’Inter per rinforzare la fascia destra. Questo quanto riporta Valentino Della Casa, di Sky Sport: «Florenzi non si unirà ai convocati per il ritiro in Algarve, questo è un altro segnale chiaro da parte di Mourinho perché ha fatto capire che molto probabilmente verrà ceduto».