Lukaku rigenera l’Inter: torna l’entusiasmo, Inzaghi può costruire intorno a lui

Lukaku è finalmente tornato a Milano, giocando pure col Crotone (vedi highlights), e si è subito ripreso l’Inter tra l’entusiasmo dei tifosi. L’attaccante belga è pronto per un’altra grande stagione ed è affamato di vittorie. Musica per le orecchie del neo tecnico nerazzurro Inzaghi, che costruirà su di lui il suo attacco.

AFFETTO INCONDIZIONATO – Erano anni che i tifosi dell’Inter non si sentivano così legati a un giocatore e la cosa va oltre le vittorie. A testimoniarlo è l’affetto ricevuto da Romelu Lukaku anche dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Lo scudetto conquistato dagli uomini di Antonio Conte non ha fatto altro che suggellare l’attaccamento tra il bomber belga e i tifosi nerazzurri, nato fin dal suo arrivo. I modi e le dichiarazioni fuori dal campo e le prestazioni sul terreno di gioco hanno riacceso nei fan un sentimento che nell’ultimo decennio si era perso. Il sentirsi rappresentati da un giocatore, il potersi riconoscere in lui come valori. Negli anni dei grandi successi questa cosa era all’ordine del giorno. Nelle ultime stagioni invece è stato difficile per il tifoso legarsi così tanto a qualcuno, visto che spesso questo sentimento veniva in qualche modo tradito o disatteso.

FAME DI VITTORIE – I tifosi hanno atteso il ritorno di Lukaku dalle vacanze come se stesse per tornare a Milano un pezzo di Inter. La parte fondamentale della squadra, le sue fondamenta. C’era attesa e impazienza di rivedere finalmente il numero 9 con la nuova maglia dell’Inter. Le foto delle sue vacanze non facevano altro che alimentare questa voglia dei supporter nerazzurri di riabbracciare il bomber belga. Ora è di nuovo qui. La maglia con la pelle di serpente è tornata al suo legittimo proprietario e Simone Inzaghi è pronto a costruire la sua squadra sulle possenti spalle di Lukaku. Big Rom, ripresentatosi in forma smagliante, è già carico. Le voci di mercato sono state subito zittite. Nella prossima stagione l’obiettivo dichiarato è quello di alzare altri trofei. Ora che Lukaku ha assaporato il gusto della vittoria, è impossibile tornare indietro.