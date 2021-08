Ravezzani riflette sul mercato Inter: «Errori, ma Ausilio resta davvero bravo»

Fabio Ravezzani, direttore di Top Calcio 24, ha commentato il lavoro di Piero Ausilio in questi ultimi anni con l’Inter. Il giornalista lo ritiene un dirigente molto competente, nonostante qualche errore.



COMPETENZA − Attraverso il suo account Twitter, il giornalista Fabio Ravezzani non spara a zero, anzi, sul direttore sportivo dell’Inter: “Creare valore nel calcio significa prendere Stefan de Vrij a zero, Achraf Hakimi a 40 mln (e rivenderlo quasi a 70) o Lautaro Martinez a 25. Tutto il resto è filosofia. Certo, ci sono stati anche errori, come tutti gli altri club. Ma Piero Ausilio resta uno davvero bravo”.