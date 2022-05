Agostini: «Inter-Cagliari Primavera, sarà battaglia! Culmine del percorso»

Alle 17 l’Inter sfiderà il Cagliari nella semifinale del Campionato Primavera 1: in palio un posto in finale contro la Roma (vedi articolo). Agostini, tornato a guidare l’Under-19 rossoblù, ai canali ufficiali della società sarda commenta la vigilia.

L’AVVERSARIO – Alla vigilia della semifinale del Campionato Primavera 1, il tecnico rossoblù Alessandro Agostini parla di come arriva il Cagliari. «Contro l’Inter ci aspetta una battaglia: loro sono una grande squadra, noi dovremo scendere in campo con quella fame di vincere che abbiamo sempre dimostrato di avere. Ci troviamo al culmine di un percorso iniziato due anni fa, frutto del lavoro quotidiano di un gruppo di ragazzi che giorno dopo giorno sono diventati una famiglia. Siamo pronti e carichi per giocarci le nostre carte in semifinale, con serenità e fiducia nei nostri mezzi».

Fonte: cagliaricalcio.com