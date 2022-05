Perisic-Tottenham, sì atteso in poche ore. Accelerata per soffiarlo all’Inter

Per Perisic la sensazione è che alla fine il Tottenham riuscirà a prenderlo dall’Inter. Gianluca Di Marzio, dopo gli aggiornamenti di poco fa (vedi articolo), dal proprio sito indica come a ore può arrivare il sì ai londinesi.

SE NE VA? – Ivan Perisic è pronto a dire sì al Tottenham in breve tempo. La notizia arriva dal sito di Gianluca Di Marzio, segnalando come nelle ultimissime ore gli Spurs abbiano accelerato per convincere il croato. La possibilità di giocare in Premier League è un qualcosa che lo sta invogliando a dire di no alla proposta di rinnovo dell’Inter. Qualche giorno fa era arrivata l’offerta per restare, che lui ha valutato. Il Chelsea si è interessato a Perisic, ma l’incertezza sul futuro societario ha fatto scartare questa ipotesi. Il club guidato da Antonio Conte gli ha presentato l’offerta che lui aspettava: sei milioni netti a stagione per due anni. Il Tottenham è fiducioso che a ore Perisic possa dire sì, salutando così l’Inter.

Fonte: gianlucadimarzio.com