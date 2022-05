Lombardo: «Perisic dall’Inter al Tottenham? Due aspetti, uno curioso»

La notizia del venerdì appena concluso è che Perisic è in procinto di lasciare l’Inter per il Tottenham (vedi articolo). Il giornalista Lombardo, durante la trasmissione Aspettando il weekend su Sportitalia, trova qualche particolarità da questa possibilità di mercato.

ADDIO STRANO – Marco Lombardo analizza il possibile addio per l’Inter: «Ci sono due aspetti. Uno curioso: Antonio Conte con Ivan Perisic non è che abbia un amore sconfinato. Il primo anno l’ha mandato in prestito, il secondo l’ha fatto giocare una media di cinquanta minuti a partita. Perisic guarda il contratto: se gli offrono sei milioni a stagione per due anni… Mentre i nostri dirigenti litigano sull’indice di liquidità e altro quando arrivano i club di Premier League ciao».