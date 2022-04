Villarreal in soccorso della Juventus di Allegri (ma non dell’Inter di Mancini)

Villarreal fino a qualche settimana fa significava ben poco per il calcio italiano. Aveva un significato particolare, molto amaro, solo per la storia dell’Inter. Da quest’anno l’amarezza è condivisa con la Juventus. Ma a livello mediatico il racconto è diverso tra il vecchio fallimento di Mancini e quello fresco di Allegri. Impossibile aspettarsi un trattamento diverso in Italia

MANCINI – In principio fu Roberto Mancini, eliminato per uno – allora – storico gol di Rodolfo Arruabarrena in Spagna. Nell’aprile 2006, prima dello scossone “Calciopoli” e della reazione Mondiale dell’Italia, il fallimento europeo dell’Inter sembrava un delitto. Il Villarreal di Manuel Pellegrini – tra l’altro futuro erede di Mancini sulla panchina del Manchester City – giocherà la sua prima semifinale di UEFA Champions League, sognando di andare oltre. Non sarà così. E non incontrerà la Juventus di Fabio Capello, eliminata per mano dell’Arsenal di Arsene Wenger (poi sconfitta in finale dal Barcellona di Frank Rijkaard, ndr). Del 2006, comunque, resta il fallimento dell’Inter di Mancini. Stop. E il tifoso nerazzurro lo aveva anche accettato, pur digerendolo male.

Incubo Villarreal: dopo l’Inter anche la Juventus

ALLEGRI – È il 2022, tra marzo e aprile cambia tutto. Ottavi di finale, non quarti. L’Inter di Simone Inzaghi esce “a testa alta” contro il favoritissimo Liverpool di Jurgen Klopp, sconfitto in casa 0-1. La Juventus di Massimiliano Allegri riesce a fare addirittura peggio, andando fuori dopo un netto 0-3 a Torino. Il KO è firmato proprio Villarreal, stavolta allenato da Unai Emery, che nella sua carriera più di un capolavoro l’ha realizzato. Il fallimento europeo della Juventus è evidente, ma c’è chi riesce a minimizzare. A partire dallo stesso Allegri. Fino all’eliminazione del Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, proprio per mano del Villarreal. Per l’opinione pubblica ciò permette di ridefinire i contorni del fallimento bianconero. Sbagliato aver sottovalutato il Villarreal: la Juventus è uscita contro una semifinalista, l’eliminazione ci sta ma non è un fallimento. Facile dirlo dopo. Sedici anni fa non sembrava così… Si parla spesso di calcio italiano e mentalità vincente. Ecco. Il fallimento è condiviso, come l’amarezza. Onore al Villarreal.