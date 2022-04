Inter, cresce l’entusiasmo: sold-out per il Derby. Già in 50mila con la Roma

Cresce l’entusiasmo attorno all’Inter che giocherà i prossimi impegni di fronte ad un San Siro gremito. Contro il Milan, in Coppa Italia, c’è il tutto esaurito. Contro la Roma già venduti 50mila tagliandi

ENTUSIASMO – L’Inter, dopo un periodo difficile, ha rialzato la testa in campionato, generando un ritrovato entusiasmo nel popolo nerazzurro. Secondo quanto riferisce Tuttosport, in vista del prossimo impegno casalingo dei nerazzurri, il derby contro il Milan in Coppa Italia del 19 aprile, lo stadio sarà tutto esaurito. L’ultima volta? Il derby di Campionato del del febbraio 2020, in cui l’Inter si impose in rimonta sui rossoneri per 4-2. Si prospetta un Meazza gremito anche per la sfida contro la Roma di Mourinho, in programma nel weekend del 25 aprile. Già staccati 50mila tagliandi.

Fonte: Tuttosport