Inter, passaggio di consegne effettutato: la difesa ora è in mano a Skriniar

Milan Skriniar sembra non fermarsi mai nella sua esperienza all’Inter. In questa stagione ha mostrato un’ulteriore crescita, che lo porta ad essere il leader assoluto della difesa nerazzurra.

NUOVI EQUILIBRI – La difesa dell’Inter ha cambiato le sue dinamiche nel corso di questa stagione. A causa del cambio in panchina, ma anche per il rendimento e gli infortuni. Con un nome che ha scalato le gerarchie. Non che Skriniar dovesse fare chissà quanta strada, ma il suo percorso ha visto un ulteriore salto in avanti. Facendolo arrivare oggi ad essere il leader assoluto del reparto.

LEADER FISICO – Il percorso di Skriniar è stato graduale. Lo scorso anno ha messo il suo timbro sullo scudetto con una stagione in crescita in cui si è imposto da braccetto di destra. Il suo contributo più evidente è stato quello fisico. Lo slovacco è l’uomo che suona la carica, che esalta compagni e tifosi con recuperi e spazzate, l’ultimo baluardo anche sulla linea di porta. Un contributo specifico, fisico, unico, che lo distingue dai compagni e lo fa diventare un tassello fondamentale per la linea. Ma in questa stagione è andato ancora oltre.

PASSO IN AVANTI – Skriniar in questa stagione ha confermato tutti i passi in avanti fatti nella scorsa. Ma poi Inzaghi per necessità gli ha chiesto qualcosa di diverso. Di mettersi al centro al posto di de Vrij, a gestire la linea. E il numero 37 ha risposto presente. Mantenendo le sue qualità e dando la sua impronta all’intera linea difensiva. Milan non ha titubato, anzi ha dato sempre più certezze nel ruolo. Anche con compagni diversi ai lati Permettendo a tutti di superare le molte incertezze e i problemi fisici di de Vrij. Il precedente leader della linea difensiva. Che sembra proprio ormai aver passato il testimone. Da tassello a pietra angolare, ecco il percorso di Skriniar.