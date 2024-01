Il Verona di Baroni ha trovato una dimensione, ma perde pezzi

Baroni ci ha messo un po’ a trovare la soluzione tattica ideale per il suo Verona, ma ora si è stabilizzato sul 4-2-3-1. Il mercato però complica ulteriormente il suo lavoro.

TATTICA – Marco Baroni ci ha messo un po’ a far quadrare la rosa del Verona. Dopo mesi con la difesa a tre come riferimento, alternando 3-5-2 e 3-4-2-1, il tecnico ha trovato la dimensione della sua squadra col 4-2-3-1. Un modulo interpretato con con corsa, intensità e coperture sulla prima impostazione, per poi abbassarsi e serrare le linee. Lo stile di gioco è diretto, sia con lanci lunghi per la punta centrale chiamata poi a riciclare in pallone, sia con la ricerca delle fasce. Un punto di forza dei gialloblù è sicuramente la mentalità: l’Hellas non smette mai di lottare, giocare e provarci e il tecnico spesso si gioca gli ultimi cambi in chiave offensiva per non lasciare nulla di intentato. I problemi societari però stanno privando la squadra di giocatori fondamentali.

STATISTICHE – Il Verona con 15 gol segnati è il secondo peggior attacco del campionato, ed è quartultimo anche per tiri creati. Lo stile di gioco predilige i lanci lunghi e i cross per le prime punte fisiche. In questi dati gli uomini di Baroni sono secondi e quarti in A. I 24 gol subiti dai gialloblù valgono invece la sesta peggior difesa.

DETTAGLI – Il portiere Lorenzo Montipò è una delle chiavi dei risultati del Verona. Quarto per rating secondo WhoScored, quinto per parate in Serie A, quarto per passaggi medi e primo per lanci lunghi nella squadra. Cyril Ngonge è secondo per rendimento, ed è il giocatore da cui dipendono le invenzioni da metà campo in su: primo per tiri a partita, secondo per passaggi chiave, primo per dribbling, secondo per cross, miglior marcatore con 5 gol e migliore negli assist con 2. Milan Djuric è l’indispensabile riferimento offensivo del Verona. La sua capacità di difendere palloni e di vincere contrasti aerei (largamente il migliore in Europa) ne fa la chiave dell’uscita del pallone coi lanci lunghi, ed è primo per rendimento e secondo per gol con 4.