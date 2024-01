Lautaro Martinez provato titolare, ma dubbio resta: non l’unico di formazione – CdS

L’infermeria nerazzurra si è svuotata e Simone Inzaghi chiede attenzione ai suoi ragazzi per l’ultima sfida del girone di andata. Lautaro Martinez è stato provato titolare nella formazione di ieri ad Appiano Gentile, ma il dubbio in attacco resta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sarà l’unico punto interrogativo.

DUBBI – Lautaro Martinez è stato pienamente recuperato e spinge per tornare a giocare titolare. Nella giornata di ieri il centravanti argentino è stato inserito nella squadra titolare in allenamento. Il dubbio, però, resta e verrà sciolto solo a ridosso della sfida. Ciò non toglie che l’Inter abbia bisogno di ritrovare il suo capitano e il suo trascinatore. E lo stesso argentino vuole ricominciare da dove aveva finito, ovvero dai quindici gol segnati in campionato, che diventano diciassette considerando anche la Champions League. Proseguire allo stesso modo anche nella seconda parte dell’annata sarebbe la migliore delle garanzie per Inzaghi in prospettiva scudetto. Sempre a proposito di dubbi, oltre a quello in attacco ce n’è un altro pure sulla fascia destra tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Dipende dalla condizione dell’olandese, che lavora in gruppo da una settimana abbondante e che si è già rivisto nel finale della gara con il Genoa.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2):

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno