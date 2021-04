Vecino si sta rimettendo in forma e Conte ha cominciato a fargli riassaporare il gusto del campo. Anticamera di una risurrezione con l’Inter? L’ex Fiorentina si gioca una grossa fetta di futuro in queste ultime nove partite

RISORTO – Matias Vecino è tornato, seppur parzialmente, a calcare campi da calcio con la maglia dell’Inter. L’uruguaiano, reduce da un’operazione al ginocchio, è di nuovo un’alternativa credibile per Antonio Conte, che l’ha impiegato per pochi minuti nelle ultime tre uscite, con Torino, Bologna e Sassuolo.

POLVERE – In una recente intervista (che potete recuperare QUI), l’ex Fiorentina ha confermato tutte le difficoltà degli ultimi nove mesi. Ma ha anche ribadito la propria volontà di essere utile alla causa nerazzurra. Se è vero che Vecino è ancora in una fase di rodaggio e ‘riabilitazione’, è anche innegabile che l’uruguaiano stia lentamente ripagando il debito di fiducia contratto con il suo tecnico. Antonio Conte, infatti, lo ha aspettato e lo sta di nuovo coinvolgendo nei suoi piani per l’ultima parte di stagione.

ALTERNATIVA – Al netto dei suoi problemi fisici, anche lo scorso anno Conte aveva dato dimostrazione di preferirlo a Roberto Gagliardini nei tre di centrocampo. È anche fuori dubbio che il lungo periodo di inattività abbia azzerato le possibilità di una cessione lampo a gennaio, costringendo (in parte) l’Inter a curarlo in casa. Ma Antonio Conte ha speso con convinzione il suo euro per Vecino e gli sta concedendo fiducia. Tenendo conto dei problemi dei suoi colleghi di reparto, il suo minutaggio sembra destinato a crescere nelle prossime partite.