Musso, l’Udinese si frega le mani per l’asta estiva: Inter iscritta?

Il punto sul futuro di Juan Musso, portiere dell’Udinese appetito da mezza serie A. L’Inter lo apprezza, ma non ha intenzione di svenarsi. E Handanovic potrebbe avere un colpo di coda (vedi articolo)

GRANDE SALTO – Dopo quasi cento presenze con la maglia dell’Udinese, per Juan Musso è arrivato il momento di trasferirsi in una big. In una recente intervista, il direttore dell’area tecnica dei friulani, Pierpaolo Marino, ha confermato che in estate ci sarà la concreta possibilità che si apra un’asta per il portiere argentino.

CORSA – La Roma è data in prima linea su Musso (e non da oggi). L’Inter, dal canto suo, non sembra intenzionata a panchinare Samir Handanovic già dalla prossima stagione. Al tempo stesso, però, stando ad alcune fonti, i nerazzurri avrebbero già sondato altre piste per la porta (QUI l’ultima).

SCENARI – Il futuro della porta dell’Inter resta un tema estremamente delicato, ma Giuseppe Marotta non ha intenzione di iscriversi ad un’asta che superi certe cifre. Inoltre, il club vuole prendersi tutto il tempo per evitare di sbagliare la scelta. In tal senso, la crescita di rendimento di Handanovic aiuta, e non poco, i ragionamenti dell’Inter.