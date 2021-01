Udinese-Inter 0-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Udinese-Inter 0-0 ha impedito ai nerazzurri di ottenere il titolo di campione d’inverno. La squadra di Conte, pure espulso, vincendo avrebbe agganciato il Milan sconfitto dall’Atalanta in contemporanea. Dalla partita di ieri alla Dacia Arena, fra i vari dati statistici, comincia a esserci qualche perplessità (a sorpresa) sull’attacco.

QUATTRO – Le giornate di Serie A consecutive senza gol per Romelu Lukaku. All’attaccante belga, dal suo esordio in Italia dell’agosto 2019, era capitato al massimo di rimanere tre partite a secco in campionato, in altrettante circostanze e tutte nella passata stagione.

QUATTRO – Le volte, negli ultimi due anni, in cui l’Inter non ha segnato in trasferta in Serie A. Curiosamente due di queste sono in un Udinese-Inter: oltre a quello di ieri c’è un altro 0-0 di sabato, il 4 maggio 2019. Poi una sconfitta per 1-0 in casa del Torino il 27 gennaio 2019 e il 2-0 con la Juventus dell’8 marzo 2020.

VENTUNO – I giorni passati dall’ultima volta che un attaccante dell’Inter è andato a segno in Serie A. Dopo il 6-2 al Crotone, con tripletta di Lautaro Martinez e gol di Lukaku, sono finiti sul tabellino dei marcatori solo difensori e centrocampisti. Lukaku ha fatto sì gol, ma in Coppa Italia alla Fiorentina.

VENTIDUE – Le partite dopo cui, in Udinese-Inter, i nerazzurri hanno mancato l’appuntamento col gol. Dopo lo 0-0 con la Fiorentina del 22 luglio 2020 era partita una striscia realizzativa di ventuno giornate consecutive: le ultime tre della scorsa stagione (contro Genoa, Napoli e Atalanta) e le prime diciotto di questa.

QUATTROCENTOTRENTATRÉ – I minuti di imbattibilità dell’Inter in casa dell’Udinese. Dopo il gol di Jakub Jankto al 17′ della partita vinta 1-2 l’8 gennaio 2017 i nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata nelle successive quattro gare alla Dacia Arena. Eppure, nonostante tutto, sono arrivate solo due vittorie con altrettanti 0-0.