Mutti: «Conte-Maresca? Fossi l’arbitro a volte farei finta di non sentire»

Condividi questo articolo

Bortolo Mutti

Conte ha litigato con l’arbitro Maresca, venendo così espulso al 91′ di Udinese-Inter (vedi articolo). L’allenatore Bortolo Mutti, nel corso di “90° minuto del sabato” su Rai Sport +, sostiene che l’arbitro avrebbe anche potuto evitare il cartellino rosso.

ECCESSIVO – Bortolo Mutti non condivide del tutto l’atteggiamento di Fabio Maresca in Udinese-Inter: «A volte, fossi l’arbitro, farei finta di non sentire certe situazioni. A livello psicologico capire il malessere di Antonio Conte, per il momento e la partita che stava andando in una direzione che non si aspettava. Magari due o tre minuti di recupero in più ci stavano. Poi la cosa è continuata, si è appesantita un po’, però fa parte del mestiere di allenatore a volte rivendicare certe situazioni. È l’arbitro che deve far rispettare una certa educazione».