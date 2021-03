Torino-Inter, Vidal out e dubbio Eriksen: Conte mette in pratica un concetto

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Torino-Inter, sfida in programma domenica alle ore 15.00 e valida per la ventisettesima giornata di Serie A, con molta probabilità vedrà il ritorno dal 1′ di Gagliardini (vedi articolo). Con Vidal fuori ed Eriksen in dubbio, Conte mette in pratica un vecchio ma sempre valido concetto

CONCETTO – Torino–Inter vedrà probabilmente il ritorno dal 1′ di Roberto Gagliardini, che sarà l’arma con la quale Antonio Conte cercherà di arginare l’assenza certa di Arturo Vidal e quella probabile di Christian Eriksen (vedi articolo). Proprio il centrocampista ex Atalanta è stato uno di quelli citati da Conte al termine di Inter-Atalanta per evidenziare come tutti, anche quelli che giocano poco, siano sempre pronti a dare il massimo. «Sono tutti titolari», ripete spesso Conte. Domenica contro i granata sarà l’occasione per mettere in pratica un concetto fondamentale in chiave scudetto.