Gagliardini si scalda per Torino-Inter, Conte fa i conti con il ginocchio sinistro

Gagliardini è il primo nome sulla lista di Conte per prendere il posto degli indisponibili a centrocampo. Come riportato da “Sky Sport”, le scelte di formazione in vista di Torino-Inter sembrano ormai preannunciate

SCELTA OBBLIGATA – Il ginocchio sinistro dimezza il centrocampo dell’Inter in vista della prossima partita. Dopo l’operazione di oggi, Arturo Vidal (vedi articolo) resterà fuori un mesetto. Più veloci i tempi di recupero per Christian Eriksen (vedi articolo), che verrà valutato domani e magari riuscirà anche ad aggregarsi alla squadra per la trasferta di Torino. Il centrocampista danese, che si è allenato a parte negli ultimi due giorni, al più potrà partire dalla panchina, perché oggi non può essere considerato titolare. Al suo posto favorito Roberto Gagliardini, che è in vantaggio sia su Stefano Sensi sia su Matias Vecino nel ruolo di mezzala sinistra. E non è una novità, per le gerarche di Antonio Conte, avere Gagliardini sempre pronto all’uso per questo compito. Anche se in questo caso c’è da fare i conti con il ginocchio sinistro di Vidal (operato) ed Eriksen (infiammato).