Mazzola: «Scudetto? L’Inter può vincerlo. Milan? Sono dei rompiscatole!»

Sandro Mazzola

L’Inter è prima in classifica, con il Milan distante 6 punti e la Juventus 10. Sandro Mazzola – intervenuto ai microfoni di “Un giorno da pecora”, su “Rai Radio 1” – un po’ ironicamente commenta il buon momento dei nerazzurri e l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League

LOTTA SCUDETTO – L’Inter è prima in classifica e la vittoria con l’Atalanta ha sicuramente dato uno slancio in più. Sandro Mazzola, un po’ ironicamente e un po’ per scaramanzia, preferisce non sbilanciarsi: «Chi vince il campionato? Ci sono due/tre squadre che possono vincerlo, una è l’Inter. Un giocatore dell’Inter che mi somiglia? No, il calcio è un po’ cambiato. Se mi è dispiaciuto per l’eliminazione della Juventus in Champions League? Mica tanto, un pochino. Se ho festeggiato? No, quello mai: ho rispetto per gli avversari. Chi mi piace meno tra Milan e Juventus? Mi piace meno il Milan, perché sono qui in casa e sono dei rompiscatole (ride, ndr). Chi preferirei tra le due se l’Inter non dovesse vincere lo scudetto? Il Milan no perché sono qui in casa, magari se lo vincesse il Napoli sarei più contento».