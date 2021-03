Vidal: «Grazie per il supporto! Tornerò molto presto...

Vidal – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Vidal, titolare nella precedente sfida tra Inter-Atalanta, è stato operato con successo al ginocchio sinistro (vedi articolo). Il centrocampista cileno, su Twitter, ringrazia tutti per il supporto e fa una promessa

PROMESSA – Arturo Vidal, dopo l’intervento al ginocchio effettuato in mattinata, rassicura tutti e fa una promessa: «Grazie mille a tutti per il vostro supporto e le belle parole. L’intervento è stato un successo. Tornerò in campo molto presto con grande entusiasmo e più forte che mai».