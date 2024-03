Thuram, rodaggio in Inter-Genoa? Prima della sosta tour de force

Thuram ha recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione per Inter-Genoa. Una possibile gara di rodaggio per il francese prima del tour de force che porterà alla sosta per le Nazionali

RECUPERO – Thuram ci sarà per Inter-Genoa. Il francese ha recuperato prontamente dall’infortunio muscolare subito contro l’Atletico Madrid e sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida in programma domani sera a San Siro. Probabilmente il francese farà solo un cameo: se necessario scenderà in campo a gara in corso per mettere minuti nelle gambe in vista del tour de force che attende l’Inter. La squadra nerazzurra, nelle prossime settimane, affronterà nell’ordine Bologna, Atletico Madrid e Napoli. Tre sfide di fondamentale importanza e per cui servirà un Thuram al 100%: non è saggio, ne utile, rischiare ricadute. Inzaghi dovrà gestire al meglio il minutaggio del francese per farlo arrivare al meglio, soprattutto, per la sfida contro l’Atletico Madrid che vale l’accesso a quarti di Champions League.