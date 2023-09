Thuram mette a ferro e fuoco Inter-Milan con la sua dote principale

Marcus Thuram trova il primo gol in un derby Inter-Milan (5-1), il secondo consecutivo con la maglia nerazzurra. Ma al di là delle rete stratosferica, il numero 9 francese offre una prestazione fenomenale in cui mostra tutto il suo repertorio.

PUNTA DEVASTANTE – Marcus Thuram era uno dei protagonisti più attesi, all’alba del primo Inter-Milan della sua carriera. Il 9 nerazzurro arrivava al primo derby dopo due settimane esaltanti: primo gol con l’Inter contro la Fiorentina, e pure il primo con la Francia (dopo aver sostituito il rossonero Olivier Giroud). Un’ottima striscia difficile da proseguire? Non per Tikus, che ha semplicemente divelto le resistenze del Milan, con una prestazione che mette in mostra tutte le sue doti. E un gol destinato ad entrare già negli highlights della stagione 2023/24 dell’Inter.

ELASTICO FRANCESE – Thuram è il protagonista assoluto nel primo tempo di Inter-Milan. Perché è dalle sue involate brucianti che arrivano le due reti nerazzurre. Ma attenzione a definire il 9 francese come un mero attaccante da ripartenze. Thuram è molto più di questo. Contro il Milan ieri sublima quanto mostrato con la Fiorentina due settimane fa. L’ex obiettivo di mercato rossonero si muove in modo estremamente intelligente, con lo scopo di aprire la difesa avversaria e creare spazi per i compagni. E l’importanza dei suoi movimenti emerge anche dalla mappa dei suoi tocchi (22) presa da Whoscored.com:

Thuram tocca il pallone appena 22 volte in 64 minuti. Ma sono quasi tutti tocchi essenziali, che arrivano in zone e in momenti chiave, del campo e della partita. Straordinaria la tenacia con cui vince il duello con Malick Thiaw in occasione dell’1-0, portando l’azione dal centro del terreno alla destra, e poi di nuovo al centro, spalancando l’area del Milan alle incursioni dei compagni (Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan su tutti). Sontuosamente intelligente la corsa in occasione del (suo) raddoppio, dove avanza in parallelo a Denzel Dumfries per tenere sguarnita l’area avversaria. La bellezza del suo gol poi si può anche non commentare, sarebbe superfluo: è semplicemente la ciliegina sulla torta per un attaccante completo, che si è già integrato perfettamente nei meccanismi nerazzurri.