Inter-Milan 5-1, pagelle: Thuram e Mkhitaryan da 8! Un’insufficienza

L’Inter è dominante e vince con il risultato di 5-1 contro il Milan il derby di Milano. Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan indirizzano il match, voto 8 pieno. Una sola insufficienza per le pagelle del match.

YANN SOMMER 6 – Nel primo tempo subisce solo il tiro di Leao, lo para mantenendo la posizione ma il portoghese è in fuorigioco. Prende il primo gol della stagione, rischia di prendere anche quella ma gli passa sotto le braccia.

Inter-Milan, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 5 – Sbaglia posizionamento sull’occasione più pericolosa del Milan nel primo tempo. Hernandez passa indisturbato, lui viene tirato fuori dall’incursione. Sulla rete di Leao va in bambola e se lo fa passare alle spalle. Rimedia più o meno con il lancio perfetto in uscita per Lautaro Martinez che poi ha dato il 3-1.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Tanti avevano dubbi sulla formazione per Acerbi, nessuno ha ricordato però chi è Francesco. Dimostra ancora una volta se ce n’era bisogno di essere uno dei migliori nel suo ruolo in Italia.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Dalla sua parte c’è Pulisic, ogni tanto ci si dimenticava della presenza dello statunitense. Annullato completamente, a sinistra domina Alessandro.

– dal 74′ STEFAN DE VRIJ 6 – Non serve neanche difendere, l’Inter segna il quarto gol e l’olandese vive la partita da spettatore.

Inter-Milan, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6.5 – Dal suo passaggio in profondità verso Thuram nasce il secondo gol, dà tanto in fase offensiva e si conferma completamente un altro giocatore rispetto al passato. Un treno in continuo movimento.

NICOLÒ BARELLA 6 – Cattiveria, aggressività inaudita, mangia l’erba ed è duro in ogni singolo contrasto. Non è coinvolto in fase offensiva, ma quando c’è da correre e pressare è in prima linea.

– dal 64′ DAVIDE FRATTESI 7 – Il duello con Theo Hernandez lo gasa, ma non gli mette timore. Giocatore totale, segna il quinto gol con il più classico dei suoi inserimenti!

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – L’Inter gioca solamente verticale, lui tocca meno palloni del solito. Recupera palloni quando riesce, ma va in difficoltà contro Loftus-Cheek. Segna il calcio di rigore dell’umiliazione per i rossoneri.

– dall’80’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 8 – Pronti via l’armeno conferma di andare come un treno. Frattesi scalpita, fa doppiette, la stampa lo richiede ma Mkhitaryan non viene scalfito dalle voci. Gol dopo 5 minuti, poi doppietta che chiude la pratica e assist per Frattesi. Ammazza-derby!

FEDERICO DIMARCO 7 – Attento su Pulisic e con istinto da killer in attacco. Suo l’assist, il terzo in stagione, per la prima rete di Mkhitaryan. Trova l’armeno con un cross al bacio poco dopo ma non arriva un altro gol.

– dal 64′ CARLOS AUGUSTO 6 – Appena entrato tira una bordata di destro e sfiora la rete. Sulla sinistra gioca ad altissimi livelli.

Inter-Milan, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 8 – DE-VA-STAN-TE. L’unico aggettivo che si può utilizzare per un calciatore che ha dominato il derby. Il primo match contro il Milan, umilia Thiaw nel primo gol facendolo finire a terra e lo umilia ancora nel secondo scartandolo e sparando un missile sotto l’incrocio.

– dal 64′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Protegge palla, fa sportellate, lotta in ogni zona del campo e fa quello che gli viene chiesto da Inzaghi. Ottimo ingresso dell’austriaco.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Le luci della ribalta sono per il compagno oggi, ma l’aiuto dell’argentino è indispensabile. Con un occhio dietro la testa si accorge di Dumfries e fa ripartire l’azione che porta al secondo gol. Il terzo è quasi tutto suo: stop di coscia, passaggio per Mkhitaryan e partita chiusa. Subisce anche il rigore sfruttando l’errore di Hernandez.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – Non si poteva preparare il derby meglio di così. Gol dopo appena 5 minuti, poi un momento di flessione controllata. Inzaghi sapeva che il Milan si sarebbe sbilanciato per la pressione dello svantaggio, così infatti è stato e al 38′ in contropiede con 3 passaggi i nerazzurri hanno colpito per la seconda volta. La ripresa è un’ulteriore dimostrazione di superiorità: Leao cerca di riaprirla ma servono ancora pochi passaggi per tornare sul doppio vantaggio con Mkhitaryan. Calhanoglu chiude con il quarto gol un’umiliazione totale. Questa partita è Simone Inzaghi!

Le pagelle degli avversari: il Milan di Pioli

MILAN – Maignan 6; Calabria 5 (Florenzi 6), Kjaer 5.5, Thiaw 4, Hernandez 4.5; Loftus-Cheek 6, Krunic 5.5, Reijnders 5.5 (Okafor 6); Pulisic 5 (Chukwueze 5.5), Giroud 5.5 (Jovic 6), Leao 6 All. Pioli 4