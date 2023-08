Thuram alla ‘Lukaku’? Ecco come l’Inter sta utilizzando il francese

Marcus Thuram ha giocato una buona gara in Salisburgo-Inter pur non trovando lo spunto vincente. L’attaccante francese si è adattato al ruolo di punta centrale in coppia con Joaquin Correa.

PROFILO DIVERSO − Arrivato ormai un mese fa, Marcus Thuram sta vivendo un primo periodo di ambientamento in casa Inter. Il figlio d’arte è stato fortemente voluto dalla società. Il francese è stato messo subito al centro del progetto. Ora, si cerca di capire che ruolo avrà Thuram in questa Inter. Guardando il passato, il 26enne ha sempre giocato più come punta di movimento che di centimetri. L’Inter, però, senza Romelu Lukaku e Edin Dzeko, ha bisogno di questo tipo di centravanti. Un attaccante che faccia salire la squadra congelando palloni importanti ma che, allo stesso tempo, faccia sentire la sua presenza in area di rigore. Ed ecco che Simone Inzaghi potrebbe pensare di plasmare Thuram sfruttando i suoi 192cm.



Cercasi attaccante di peso: Thuram la soluzione?

Che l’Inter abbia già in casa l’attaccante di peso che voleva Simone Inzaghi? In alcuni frangenti di Salisburgo-Inter, Thuram ha compiuto dei movimenti da centravanti vero ricordando Romelu Lukaku. Anche se le qualità di Thuram sono altre, il figlio d’arte ha interpretato al meglio il ruolo. Il copione si ripete in più situazioni: Thuram viene incontro, sponda sull’esterno o sulla mezzala. Così, il francese è riuscito a velocizzare l’azione offensiva utilizzando la sua notevole stazza. Se sono arrivate buone indicazioni dalle sponde, dall’altra parte Thuram è apparso troppo lontano dall’area di rigore. Inzaghi dovrà lavorare su questo aspetto visti i pochi palloni toccati dal francese in quasi 90 minuti giocati. In coppia con Lautaro Martinez lo scenario potrebbe ripetersi. La sensazione è quella che Inzaghi voglia ricreare i movimenti della coppia Lautaro-Lukaku. Thuram ha fatto intravedere anche di avere gli stessi strappi del belga nel corso della sfida con l’Al-Nassr.