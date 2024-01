Thuram, ancora la Fiorentina dopo la prima volta: obiettivo nel mirino

Nuovo incrocio contro la Fiorentina per Marcus Thuram, squadra con cui ha trovato il suo primo gol con la maglia dell’Inter. Il francese, al Franchi, continuerà a inseguire un prestigioso obiettivo.

INCROCI – Per Marcus Thuram quella contro la Fiorentina non è di certo una partita banale. Proprio contro i viola, infatti, il giocatore ha trovato il suo primo gol con la maglia dell’Inter. Questa sera, al fianco di Lautaro Martinez, sarà chiamato a spingere l’attacco nerazzurro per cercare di riconquistare la vetta della classifica dopo l’inaspettato stop della Juventus in casa contro l’Empoli. Con anche un obiettivo nel mirino: Thuram è infatti al momento a 8 gol in Serie A, a due sole distanze dalla doppia cifra. Un traguardo sicuramente raggiungibile e che sarebbe un grandissimo segnale al suo primo anno in Italia.