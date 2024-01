Asllani uomo copertina di Fiorentina-Inter: prima volta di livello

Uno dei giocatori su cui gli occhi saranno maggiormente puntati questa sera è sicuramente Kristjan Asllani. A lui tocca il difficile compito di sostituire lo squalificato Hakan Calhanoglu in Fiorentina-Inter, partendo da titolare per la prima volta in campionato. E intanto i nerazzurri lo usano come uomo immagine per la locandina della partita.

UOMO COPERTINA – Tanta fiducia in Kristjan Asllani, alla sua prima da titolare in questo campionato. Una prima volta sicuramente complicata, in un Fiorentina-Inter con moltissimo in palio. Specialmente dopo lo stop della Juventus contro l’Empoli. Gli occhi saranno naturalmente puntati sul centrocampista albanese, messo anche in copertina dall’Inter – sui canali social del club – per la locandina della partita di questa sera. Asllani sa bene di avere un’occasione praticamente d’oro questa sera e non deve deludere le aspettative. Anche e soprattutto per guadagnarsi più spazio nel corso non solo della stagione, ma anche in futuro.