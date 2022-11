Thuram alla Gosens, l’Inter corre ai ripari per l’estate. Correa? No, Lukaku!

L’obiettivo Marcus Thuram per l’Inter è a metà tra la necessità di regalare a Simone Inzaghi un altro attaccante per la seconda parte di stagione e per correre ai ripari in vista del futuro. Perché, vista la sua situazione, un mancato rinnovo del prestito di Romelu Lukaku non sarebbe da escludere.

SFORZO NECESSARIO – Proprio come Robin Gosens lo scorso anno per correre ai ripari in vista di un addio di Ivan Perisic – come effettivamente accaduto a fine stagione – anche l’arrivo di Marcus Thuram potrebbe essere uno sforzo necessario. La situazione in attacco per l’Inter non è delle più rassicuranti: Edin Dzeko è in scadenza di contratto, Joaquin Correa è di fatto sul mercato in caso di offerte congrue e Romelu Lukaku è in prestito dal Chelsea. E, vista la situazione fin qui, non è da escludere che proprio quest’ultimo sia il “sacrificato” in estate, con la decisione di non rinnovare il suo prestito per un’altra stagione. L’arrivo di Marcus Thuram andrebbe quindi già a colmare quel vuoto, che permetterebbe poi all’Inter di valutare a fondo la situazione in estate.