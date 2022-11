Skriniar, dalla Slovacchia all’Inter: ruolo da doppio capitano. Ma serve il rinnovo

Dopo il ritiro ufficiale di Marek Hamsik dalla nazionale della Slovacchia, Milan Skriniar è il nuovo capitano. Ruolo che, in ogni caso, ha già ricoperto nelle scorse uscite con la sua rappresentativa. Un ruolo che con ogni probabilità ricoprirà anche nel suo futuro all’Inter. Rinnovo permettendo.

LEADER NAZIONALE – Le capacità di leadership di Milan Skriniar non sono in discussione. Lo si è visto con la sua Slovacchia, per la quale ha già indossato la fascia da capitano. Ruolo che diventerà di fatto il suo, dopo l’addio ufficiale di Marek Hamsik alla nazionale. Il difensore dell’Inter lo ha ringraziato dopo la gara di oggi contro il Cile (vedi articolo), ricordando il contributo che ha portato alla Slovacchia. Contributo che sarà adesso lui a dover continuare a portare, guidando non solo la difesa, ma anche i compagni di squadra.

DOPPIO CAPITANO – Nelle ultime settimane, Milan Skriniar ha avuto modo anche di indossare la fascia di capitano dell’Inter. Per quanto visto in stagione, nelle gerarchie è il quarto, dopo Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio e Marcelo Brozovic. Complice il fatto che lo sloveno ha perso il posto da titolare in favore di André Onana, che l’italiano non è un titolare e che il croato è rimasto fuori a lungo per l’infortunio subito in Nations League, Skriniar ha avuto modo di guidare da capitano anche i compagni nerazzurri. Un ruolo che, con ogni probabilità, ricoprirà anche in futuro. Magari scalando anche le gerarchie, se dovesse arrivare il tanto atteso rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.