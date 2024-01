Sommer, l’Inter si gode la qualità. Esperienza e numeri in campo

Yann Sommer è pronto a sfidare la Juventus e lo fa con dei numeri dalla sua. Il portiere dell’Inter, con una Supercoppa Italiana in bacheca, torna in campo e avrà davanti a sé la Juventus di Massimiliano Allegri.

AMORE – Luci a San Siro in vista di Inter-Juventus, derby d’Italia in programma domenica sera al Meazza. I bianconeri, la vera candidata a poter vincere lo scudetto insieme ai nerazzurri. Yann Sommer si presenta a San Siro con numeri da urlo e la consapevolezza di non aver mai fatto rimpiangere André Onana dopo la sua partenza in estate. Arrivato in sordina e con qualche parolina di troppo, il portiere austriaco è stato bravo a giocarsi le sue chance alla perfezione e a entrare sin dalle prime gare nel cuore dei tifosi.

NUMERI – Il suo arrivo, insieme a quello di Emil Audero, ha permesso di dare all’Inter una coppia di portiere valida e sul pezzo. Nonché un mix di qualità e gioventù. Lo stesso Yann Sommer è uno dei miglior portiere in circolazione. Sono solo 12 i gol subiti in 28 partite con la maglia dell’Inter. Solo due in sei uscite di Champions League e 10 invece in Serie A. Dopo la partita con la Fiorentina, Yann Sommer ha potuto mettere anche in cascina anche il primo rigore parato con la maglia dei nerazzurri. Anche per quanto riguarda i clean sheet. Sono 18 le gare concluse senza subire rete da Sommer, un numero altissimo se si pensa che gli scudetti si vincono anche grazie a questi numeri.