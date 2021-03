Skriniar, miglior slovacco e non solo: la sua rivincita un bene per l’Inter

Skriniar ha vinto il premio di miglior giocatore slovacco per il secondo anno consecutivo (vedi articolo). Il difensore dell’Inter è tornato a brillare, prendendosi una bella rivincita rispetto alla scorsa stagione e alle tante voci che lo volevano in partenza e fuori dalle idee di Conte

RIVINCITA – Milan Skriniar si sta prendendo la sua rivincita, per la gioia dell’Inter capolista, di Antonio Conte e dei tifosi nerazzurri. Il difensore nerazzurro, premiato come miglior giocatore slovacco dell’anno per il secondo anno consecutivo, sta disputando una stagione ad altissimo livello dopo le difficoltà della scorsa stagione. Skriniar l’anno scorso, a un certo punto della stagione, era scivolato dietro nelle gerarchie di Conte, tanto da scatenare tantissimi rumors di mercato. L’ex Sampdoria però non ha mollato, così come non ha mollato Conte, che con il duro lavoro ha riportato Skriniar agli antichi splendori. E i risultati sono sicuramente più che soddisfacenti.