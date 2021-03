Inter, Vidal intravede il rientro in gruppo e mette nel mirino il Cagliari!

L’Inter di Conte, decimata per via dei tanti nazionali impegnati in giro per l’Europa, prosegue la preparazione in vista della sfida con il Bologna, in programma il 3 aprile. Secondo quanto riportato da “sportmediaset.it”, oggi la squadra ha svolto un nuovo giro di tamponi mentre Vidal fissa una data per il rientro

DATA DI RIENTRO – L’Inter di Antonio Conte prosegue la preparazione in vista della sfida con il Bologna, in programma dopo la sosta per le Nazionali. I nerazzurri oggi hanno svolto un nuovo giro di tamponi mentre l’ultimo, effettuato mercoledì, ha dato fortunatamente esito negativo per tutti (vedi articolo). Intanto tra i giocatori rimasti a disposizione del tecnico leccese ci sono i due cileni, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Il primo, reduce da un’operazione al ginocchio, la prossima settimana dovrebbe rientrare in gruppo con la speranza di poter tornare a disposizione per la sfida casalinga contro il Cagliari, in programma l’11 aprile. Sanchez, invece, sta bene e scalpita per una maglia da titolare contro il Bologna: l’ex Manchester United potrebbe far rifiatare Romelu Lukaku, impegnato con il Belgio.

Fonte: sportmediaset.it