L’Inter, priva di tantissimi nazionali, lavora duramente ad Appiano Gentile in vista della sfida con il Bologna. Mentre Vidal intravede il rientro in gruppo (vedi articolo), Lautaro Martinez e Sanchez ne approfittano per migliorare la loro condizione. Di seguito quanto rivelato da Matteo Barzaghi nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24”

FATICA DOPPIA – L’Inter di Antonio Conte, nonostante l’assenza dei tanti nazionali impegnati in giro per l’Europa, non perde assolutamente tempo in vista del Bologna: «Si lavora tanto ad Appiano Gentile, oggi doppio allenamento per la squadra di Conte che ha faticato parecchio», afferma Matteo Barzaghi. E mentre Romelu Lukaku è impegnato con il Belgio, i colleghi attaccanti ne approfittano: «Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, rimanendo qui e non viaggiando oltreoceano, come fanno quasi sempre, possono migliorare la loro condizione. E se Lautaro comunque ha l’età per affrontare certe trasferte, Sanchez a volte ne ha risentito. Quindi il fatto di poter lavorare tranquillo è un bene per lui e per l’Inter».