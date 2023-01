Skriniar-Inter, la fascia pesa! Una ‘vecchia’ promessa può fare la differenza

Skriniar è al centro di un caso di mercato che ormai parla chiaro: lo slovacco non rinnoverà con l’Inter per andare al PSG. Il tecnico dei francesi, Galtier, ha parlato apertamente del difensore nerazzurro facendo appunto capire come la strada sia tracciata (vedi articolo). A questo punto c’è da capire come proseguirà l’avventura del numero 37 fino a giugno e molto dipenderà dal suo atteggiamento

SEPARATO IN CASA – Milan Skriniar è l’argomento caldo in casa Inter, alle prese con un rifiuto da parte dello slovacco che sembra sempre più orientato ad accettare la corte del ricchissimo PSG. Le dichiarazioni di Christophe Galtier, allenatore del club parigino, hanno tolto anche gli ultimissimi dubbi. Insomma, il difensore è quasi un separato in casa ma a giocare a suo favore finora è stata l’indiscutibile professionalità. Il numero 37 interista, ad eccezione di un inizio di stagione piuttosto disastroso, ha rialzato la testa tornando sui livelli ai quali ci ha abituato, indossando inoltre la fascia di Capitano. Simone Inzaghi non ha mai rinunciato a lui e ogni volta che ne ha possibilità si affretta a sottolineare quanto impeccabile sia il suo impegno.

Skriniar, come proseguirà l’avventura all’Inter fino a giugno? Una ‘vecchia’ promessa può fare la differenza

Uscendo allo scoperto con il rifiuto all’offerta di rinnovo, però, potrebbe anche cambiare qualcosa. Non all’interno della squadra o della società, ma da parte di quei tifosi che fino a qualche giorno fa esponevano striscioni carichi di amore e stima per Skriniar. La fascia pesa e implica oneri ed onori: come proseguirà fino a giugno l’avventura nerazzurra? Quale accoglienza riserverà San Siro al suo quasi ex idolo? Tutte domande lecite con risposte che dipenderanno molto dallo stesso Skriniar. Mesi fa la promessa era stata quella di parlare chiaramente e in maniera diretta, senza vie secondarie. Finora non è successo e proprio questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo.