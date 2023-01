Inter-Como Women (1-1): il tabellino della 14ª giornata di Serie A Femminile

Inter-Como Women termina 1-1 (vedi report). Nella partita valida per la 14ª giornata del Campionato di Serie A Femminile, giocata presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI), la squadra di Guarino guadagna un pareggio e un solo punto in classifica. Nei primi 45′ Polli accorcia le distanze riportando le nerazzurre sul risultato neutro. Ma nel secondo tempo manca la cattiveria per passare in vantaggio. Di seguito il tabellino di Inter-Como Women in Serie A Femminile.

Inter-Como Women – Tabellino

1 INTER – COMO 1

Marcatrici: Pavan (C) al 21′, Polli (I) al 23′.

INTER WOMEN (4-2-3-1): 22 Durante; 13 Merlo (25 Thøgersen dal 66′), 19 Alborghetti, 29 Kristjánsdóttir, 14 Robustellini; 34 Mihashi, 6 Santi (27 Csiszar dal 79′); 11 Chawinga, 5 Karchouni (18 Pandini dall’88’), 33 Ajara Njoya (10 Bonetti dal 65′); 9 Polli.

A disposizione: 1 Gilardi, 12 Piazza, 8 Brustia, 17 Fordos, 35 Calegari.

Coach: Rita Guarino.

COMO (4-3-3): 12 Korenciova; 6 Brenn, 24 Rizzon, 2 Lipman, 8 Borini (30 Zanoli dal 67′); 16 Karlernas, 18 Hilaj (21 Picchi dal 46′), 5 Pastrenge (27 Kravets dall’81’); 58 Kubassova (11 Rigaglia dal 67′), 23 Pavan, 10 Beil (77 Linberg dal 53′).

A disposizione: 40 Ruma, 14 Cecotti, 19 Di Luzio.

Coach: Sebastian De La Fuente.

ARIBTRO: Ettore Longo della sezione di Cuneo. Assistenti: Massimiliano Starnini della sezione di Viterbo e Matteo Nigri della sezione di Trieste. Quarto ufficiale: Gennaro Decimo della sezione di Napoli.

NOTE – Ammonizione: Lipman (C) al 45′, Karlernas (C) al 70′ Alborghetti (I) all’85’, Csiszar (I) al 90′, Picchi (C) al 90+3′. Recupero: 1′ (PT), 5′ (ST).