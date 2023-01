Inter-Como Women termina 1-1! Le nerazzurre mancano di precisione e cattiveria!

Inter-Como Women termina 1-1. La 14ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI) si conclude con un pareggio per la squadra di Guarino. Alle nerazzurre manca un briciolo di cattiveria e precisione per chiudere la gara. Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Como.

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-1 del primo tempo in Inter-Como Women (vedi report), nella ripresa l’Inter Women non riesce a costruire nessuna occasione pericolosa. La squadra ospite, infatti, chiude tutti gli spazi all’attacco nerazzurro, che pur arrivando vicino alla porta avversaria non trova mai l’ultimo passaggio utile. In generale, Inter-Como risulta una partita confusa ed equilibrata. Alle incursioni nerazzurre corrispondono gli strappi in contropiede delle lariane. Le ragazze di Rita Guarino provano a bassare in vantaggio fino alla fine del match, ma Inter-Como Women termina 1-1. Le interiste pareggiano e conquistano un solo punto utile per la classifica di Serie A Femminile.