Serie A – I promossi e rimandati della quarta giornata

Serie A 2020-2021, si è chiusa ieri la quarta giornata di campionato (clicca qui per risultati e classifica). Di seguito i promossi e i rimandati di questo turno, tra conferme e sorprese.

Con il posticipo di ieri tra Verona e Genoa si è chiusa la quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Il turno di campionato non ha purtroppo sorriso all’Inter, incappata nella prima sconfitta stagionale nel derby contro il Milan che, viceversa, resta a punteggio pieno. È stata anche la giornata che ha visto i crolli di Lazio e Atalanta e dell’ottima prestazione della Roma contro il Benevento. In coda si registrano le prime vittorie per Cagliari e Udinese, mentre il Torino sembra essere in crisi nera.

Scorri le schede per vedere promossi e rimandati della quarta giornata di Serie A. Clicca qui se dall’app non visualizzi le schede.

