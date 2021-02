Sanchez arma tattica di Conte, contro il Milan il tecnico lo vede bene

Sanchez Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

In Milan-Inter Conte avrà un occhio di riguardo per Alexis Sanchez. Il cileno è un’opzione per il tecnico in particolare contro i rossoneri.

TRE ALLA PARI – Alexis Sanchez è un’alternativa importante per l’attacco dell’Inter. Forse è riduttivo considerarlo solo una riserva. Il cileno per profilo tecnico, qualità e anche esperienza parte di fatto alla pari con i due che sono ritenuti universalmente i titolari di Conte. Vale a dire Lukaku e Lautaro Martinez. Questa parità tecnica ha una valenza particolare contro il Milan.

ANCHE TITOLARE – Il numero 7 è all’Inter dal 2019-2020. Questo significa che Sanchez ha vissuto quattro derby, col quinto in programma oggi. Due volte è stato scelto da Conte come titolare. Per la precisione nella sfida di ritorno dello scorso anno e in quella di Coppa Italia di questa stagione. Due vittorie nerazzurre.

OPZIONE VALIDA – Conte insomma sembra considerare Sanchez particolarmente adatto a scardinare la difesa rossonera. Il cileno è un’arma tattica importante perché ha caratteristiche diverse dai suoi compagni d’attacco. Aiuta molto il gioco venendo incontro ai centrocampisti, costringendo spesso i difensori avversari a muoversi. Sia che parta titolare sia dalla panchina il tecnico è pronto ad affidarsi ancora a lui.