Sanchez spinge forte in allenamento: pronto per l’Inter

Dopo aver saltato le partite contro Cagliari e Fiorentina e aver guardato i compagni dalla panchina nel derby vinto per 5-1 dall’Inter contro il Milan, Alexis Sanchez prosegue con il recupero della forma fisica ottimale. Come dimostrano le foto dell’allenamento odierno.

CONDIZIONE IN AUMENTO – Difficilmente troverà spazio da titolare nel breve termine, ma Alexis Sanchez continua a spingere forte per farsi trovare pronto anche a gara in corso. Dopo i dubbi sulla sua condizione fisica a inizio stagione, adesso il cileno spinge forte in allenamento – insieme ai compagni – per migliorare il più possibile la sua forma partita. La voglia di dare il suo contributo dopo il suo ritorno all’Inter è tanta e, tra la sfida alla Real Sociedad e la trasferta di Empoli in programma domenica, il cileno potrebbe anche avere la sua nuova prima occasione.